Еврокомиссар призвала Россию освободить Сенцова

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Йоурова призвала Россию освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

"Я настоятельно призываю вас пересмотреть это дело по гуманитарным соображениям и, согласно международные обязательства России по правам человека, освободить господина Сенцова", - написала она в письме обращении к российскому министру юстиции Александру Коновалову, пишет Радио Свобода.

По словам Йоуровой, такой жест мог бы дать миру сильный сигнал об обязательствах России уважать права человека и выполнять международное право.

Еврокомиссар также призвала обеспечить доступ к Сенцову украинских чиновников. Кроме того, она потребовала создать "независимую медицинскую группу и обеспечить надлежащее лечение".

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.