Сенцов написал завещание на свое творчество - сестра

Украинский режиссер Олег Сенцов, который придерживается протестной голодовки 120-й день, заявил, что не верит "в счастливый конец", и уже написал завещание.

Об этом заявила его сестра Наталья Каплан.

По ее словам, в письме Сенцов написал, что его состояние стабильно-тяжелое, у него началась гипоксия внутренних органов, в основном нехватка кислорода наблюдается сердце и головном мозге. "Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют", - сообщил политзаключенный.

"То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься (видимо, с голодовки - прим.). Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории", - процитировала Каплан письмо Сенцова.

Она добавила, что Сенцов описал свои будни как жизнь по инерции и пообещал держаться в меру своих сил.

"И да, он написал завещание на свое творчество в случае смерти, и это сильно пугает", - подчеркнула Каплан.

Ранее правозащитники получили письмо от Сенцова, в котором он написал, что похудел до 72 кг, однако держится "бодро".

В ответ уполномоченная РФ по правам человека Татьяна Москалькова в письме украинскому омбудсмену Татьяне Денисовой заявила об отсутствии дефицита массы тела у Олега Сенцова.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.