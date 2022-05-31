В Эстонии арестовали россиянина, закупавшего дроны для армии РФ

31 мая, 16:27
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В Эстонии за поддержку российской агрессии против Украины предусмотрено наказание (Фото:ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters)

В Эстонии за поддержку российской агрессии против Украины предусмотрено наказание (Фото:ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters)

Эстонская полиция безопасности арестовала россиянина, пытавшегося вывезти из страны дроны для российской армии.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Об этом сообщили во вторник, 31 мая, в Twitter ведомства.

«Попытки подарить коммерческие дроны для российской армии заканчиваются СИЗО. Вчера лицо с двойным гражданством, России и Эстонии, было арестовано за такие планы», — говорится в сообщении.

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В полиции уточнили, что законодательство страны предусматривает наказание за поддержку российской агрессии против Украины любым способом.

«И мы позаботимся о соблюдении этих положений», — подчеркнули эстонские правоохранители.

https://twitter.com/kaitsepolitsei/status/1531607924241571840?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1531607924241571840%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Frus.err.ee%2F1608615262%2Fkapo-zaderzhala-muzhchinu-kotoryj-podozrevaetsja-v-podderzhke-rossijskoj-agressii

Арестованному россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Эстония Россияне Дроны Война России против Украины

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