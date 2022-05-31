В Эстонии арестовали россиянина, закупавшего дроны для армии РФ
В Эстонии за поддержку российской агрессии против Украины предусмотрено наказание (Фото:ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters)
Эстонская полиция безопасности арестовала россиянина, пытавшегося вывезти из страны дроны для российской армии.
Война России против Украины — главные события 31 мая
Об этом сообщили во вторник, 31 мая, в Twitter ведомства.
«Попытки подарить коммерческие дроны для российской армии заканчиваются СИЗО. Вчера лицо с двойным гражданством, России и Эстонии, было арестовано за такие планы», — говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что законодательство страны предусматривает наказание за поддержку российской агрессии против Украины любым способом.
«И мы позаботимся о соблюдении этих положений», — подчеркнули эстонские правоохранители.
Арестованному россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.