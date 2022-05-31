В Эстонии арестовали россиянина, закупавшего дроны для армии РФ 31 мая, 16:27 Цей матеріал також доступний українською В Эстонии за поддержку российской агрессии против Украины предусмотрено наказание (Фото:ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters)

Эстонская полиция безопасности арестовала россиянина, пытавшегося вывезти из страны дроны для российской армии.

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Об этом сообщили во вторник, 31 мая, в Twitter ведомства.

«Попытки подарить коммерческие дроны для российской армии заканчиваются СИЗО. Вчера лицо с двойным гражданством, России и Эстонии, было арестовано за такие планы», — говорится в сообщении.

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В полиции уточнили, что законодательство страны предусматривает наказание за поддержку российской агрессии против Украины любым способом.

«И мы позаботимся о соблюдении этих положений», — подчеркнули эстонские правоохранители.

Арестованному россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.

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