«Быстрое обновление». Еврокомиссия выделит 1 миллиард евро на восстановление Украины 3 февраля, 18:27 Флаги ЕС и Украины (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)

Европейская комиссия выделяет 1 миллиард евро на обеспечение быстрого восстановления школ, больниц и дорог в Украине, разрушенных в результате агрессии РФ.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам Саммита Украина — ЕС.

«Именно поэтому мы начинаем с быстрого обновления. Это часть более комплексного процесса восстановления. Я готова объявить, что первый миллиард будет предоставлен для обеспечения восстановления. У нас уже есть специальный секретариат, который работает и начинает координировать эти процессы, поэтому мы можем начать немедленно», — сказала президент Еврокомиссии.

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Ранее Урсула заявила, что вступление Украины в Европейский союз будет зависеть от ее успехов в подготовке к этому шагу.