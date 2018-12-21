ЕС продлил на полгода санкции против России Сегодня, 18:13 66 Цей матеріал також доступний українською Санкции продлены до 31 июля 2019 года

В пятницу, 21 декабря, Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении РФ на шесть месяцев, до 31 июля 2019 года.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Совета ЕС.

Решение продлить санкции принято единогласно и связано с отсутствием прогресса в выполнении РФ Минских соглашений.

Экономические санкции ЕС включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских государственных банков и их дочерних структур, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; запрет на торговлю оружием (импорт и экспорт); запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения для нужд ВС РФ; ограничение доступа РФ к стратегическим технологиям и услугам в области нефтедобычи.

Решение о продлении санкций вступит в силу после его публикации в Официальном журнале Евросоюза.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение ЕС о продлении антироссийских санкций.

"Цена агрессии для Кремля будет расти и дальше... Символично, что накануне Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию на Донбассе", - цитирует Порошенко пресс-служба президента.

Впервые санкции ЕС были введены в 2014 году из-за агрессии РФ в Крыму и на Донбассе и постоянно продлевались из-за нежелания Москвы начать деэскалацию ситуации.

В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.