04 ноября 2018, воскресенье

ЕС откроет представительство в Британии после Brexit - BBC

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ЕС отправит в Лондон 29 дипломатов после Brexit

ЕС отправит в Лондон 29 дипломатов после Brexit

Европейский Союз планирует открыть в Лондоне дипломатическое представительство после выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit), сообщает BBC.

По данным британских медиа, представительство будет называться "делегацией", а не посольством, и будет частью Европейской службы внешних связей.

Отмечается, что делегация ЕС в Лондоне будет насчитывать 29 дипломатов. Кроме того, в Белфасте будет находиться миссия из пяти сотрудников ЕС, которые будут наблюдать за реализацией соглашения по Северной Ирландии.

Ожидается, что этот вопрос будет представлен на утверждение послами 27 стран ЕС в среду, 7 ноября.

Напомним, что министр иностранных дел Британии Джереми Хант заявил о планах страны нанять дополнительно тысячу дипломатов после выхода из ЕС.

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23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

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