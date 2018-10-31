Великобритания планирует увеличить штат дипломатов после Brexit

Глава МИД Британии Джереми Хант заявил о планах страны нанять дополнительно тысячу дипломатов после выхода из ЕС.
Об этом сообщает Reuters.
"Наши демократические ценности, видимо, находятся под большей угрозой, чем в любое время после падения Берлинской стены... Мы можем использовать наше влияние и власть, чтобы защитить наши ценности", - сказал он.
В зарубежных дипмиссиях появятся 335 новых сотрудников, еще 329 человек наймут среди граждан стран, где расположены дипмиссии. В Лондоне штат дипведомства увеличится на 328 человек.
Смотрите также
"Мы должны активизировать и расширить британскую дипломатию", - подчеркнул он.
Новое Время приглашает
1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?Прийти на лекцию
Комментарии
Правила комментирования