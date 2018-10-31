Великобритания планирует увеличить штат дипломатов после Brexit

Глава МИД Британии Джереми Хант заявил о планах страны нанять дополнительно тысячу дипломатов после выхода из ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

"Наши демократические ценности, видимо, находятся под большей угрозой, чем в любое время после падения Берлинской стены... Мы можем использовать наше влияние и власть, чтобы защитить наши ценности", - сказал он.

В зарубежных дипмиссиях появятся 335 новых сотрудников, еще 329 человек наймут среди граждан стран, где расположены дипмиссии. В Лондоне штат дипведомства увеличится на 328 человек.

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"Мы должны активизировать и расширить британскую дипломатию", - подчеркнул он.