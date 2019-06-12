ЕС одобрил продление антироссийских санкций за аннексию Крыма Сегодня, 11:46 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Hannibal Hanschke Теперь решение должно быть утверждено Советом ЕС REUTERS/Hannibal Hanschke

Послы Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции, введенные за незаконную аннексию Россией Крыма, сообщили агентству Интерфакс-Украина в Совете ЕС.

Соответствующее решение было принято в среду в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER).

Данное решение еще должно быть утверждено на следующей неделе Советом ЕС.

Ограничительные меры были введены в июне 2014 года и продлеваются на год. В последний раз такое решение было принято 23 июня 2018 года.

Всего ЕС применил четыре вида санкций. Кроме «крымских», действуют индивидуальные санкции за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины.

Также существует так называемый «украинский список», в котором находятся бывшие высокопоставленные украинские чиновники времен экс-президента Украины Виктора Януковича, санкции для которых были применены за злоупотребление с государственными фондами.

Эти санкции также пересматриваются ежегодно. В последний раз решение по «украинскому списку» было принято 4 марта 2019 года, — санкции были продлены до 6 марта 2020 года.

Четвертый пакет — это экономические санкции для России, введенные в июле и усиленные в сентябре 2014 года, которые впоследствии были связаны с выполнением Минских договоренностей. Решение в отношении этих санкций принимается каждые полгода.

В декабре 2018 года лидеры ЕС одобрили решение продлить срок действия санкций, которые истекали 31 января нынешнего года, еще на полгода.

Ожидается, что санкции будут продлены на очередном саммите ЕС, который пройдет 20 июня в Брюсселе.

Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства.

Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.