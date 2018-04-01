Реджеп Эрдоган: Израиль проводит политику террора, а не борьбы с преступностью

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "страной террора", сообщае Анадолу.

Таким образом он прокомментировал столкновения палестинцев и израильских военных на границе Израиля и сектора Газа.

"В то время, как Турция ведет решительную борьбу с терроризмом, Израиль проводит политику террора, а не борьбы с преступностью", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер призвал Нетаньяху отказаться от политики давления на палестинцев.

Отвечая на критику со стороны Эрдогана, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия обладает "самыми высокими моральными принципами".

"Она не нуждается в нравоучениях от того, кто на протяжении лет без разбора бомбит гражданское население", - написал Нетаньяху в Twitter.

Он подчеркнул, что Анкара, видимо, таким образом отмечает 1 апреля.​

הצבא המוסרי בעולם לא יקבל הטפות מוסר ממי שבמשך שנים מפציץ אוכלוסיה אזרחית ללא אבחנה. כנראה שכך מציינים באנקרה את ה-1 באפריל. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 1 апреля 2018 г.

Напомним, 30 марта начались столкновения между израильскими военными и палестинцами на границе сектора Газа и Израиля. Ситуация обострилась после того, как там произошла акция протеста. Палестинцы собрались около израильской границы и начали кидать камни и коктейли Молотова в сторону военных. Силовики попытались подавить беспорядки. Жертвами конфликта, по последним данным Организации освобождения Палестины, стали 17 "мирных демонстрантов"- палестинцев. Еще 70 человек, по словам беседовавшего с Reuters неназванного врача, получили ранения. Президент Палестины Махмуд Аббас 1 апреля в связи с этим поручил палестинскому представительству в ООН потребовать созвать экстренное заседание Совбеза.