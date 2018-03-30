Столкновения в секторе Газа: количество погибших увеличилось до 12

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На границе сектора Газа – столкновения между палестинцами и армией Израиля

На границе сектора Газа – столкновения между палестинцами и армией Израиля

В пятницу, 30 марта, количество погибших во время столкновений между палестинцами и израильской армией в секторе Газа увеличилось до 12 человек.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Палестины.

По данным палестинской стороны, большинство демонстрантов были застрелены возле границы, которая отделяет палестинские земли от израильских. При обстреле из вооружения танка погиб фермер.

Представители сектора Газа сообщили, что одному из погибших было 16 лет. Кроме того, при столкновениях пострадали 1100 человек, из которых по меньшей мере 400 человек получили огнестрельные ранения.

В акциях протеста принимают участие десятки тысяч палестинцев. Ожидается, что в демонстрациях в общей сложности примут участие миллион жителей Палестинской автономии.

Напомним, 30 марта в секторе Газа началась многодневная акция протеста палестинцев - Великий день возвращения. Вдоль границы с Израилем палестинцы разбили пять палаточных лагерей, которые должны стать базами для участников акции.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений с израильской армией в секторе Газа погибли пять палестинцев, сотни человек получили ранения.

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