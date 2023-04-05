«Крайне необходимо». Эрдоган призвал к масштабной реформе Совбеза ООН

5 апреля, 13:30
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Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к масштабной реформе Совета безопасности ООН.

Об этом сообщает Anadolu.

«Нынешний порядок, по которому только пять стран влияют на судьбу человечества, не является устойчивым», — сказал он.

По его словам, крайне необходимо, чтобы СБ ООН был реформирован «с инклюзивным и всеобъемлющим пониманием».

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Эрдоган считает, что Турция сейчас «пожинает плоды» своей гуманитарной внешней политики, и несколько стран спешат оказать ей помощь после землетрясений.

Комментируя войну России против Украины Эрдоган выразил веру в возможность «поддержания справедливого мира, который позволит обеим сторонам получить почетный выход, и который выведет наш регион из водоворота, в который его втянуто».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Турция ООН Реджеп Тайип Эрдоган

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