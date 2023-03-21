После землетрясения и накануне выборов. Куда двигается Турция 21 марта, 14:03 Эксклюзив NV

Сейчас происходит очень много всего, что заставляет Турцию в значительной степени пересматривать свою политику

Обставини змушують Ердогана трохи притушити політичні амбіції і рухатися вже у більш виваженому напрямку, розуміючи те, що станом на зараз ресурсно, політично, системно Туреччина значній мірі залежить від США, ЄС. І жодні фінансові вливання російські або арабські, на які розраховував Ердоган до землетрусу (саме завдяки цим вливанням він хотів купити довіру виборців) для значної кількості виборців сьогодні вже не працюють. Ми бачимо, що просто ресурсів не вистачить для того, щоб це залити грошима. В такій ситуації очевидно необхідно шукати нові підходи, або повертатися до звичних традиційних вже форматів, які Туреччина демонструвала до 2015-го року.

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Канал Стамбул (між Мармуровим і Чорним морем в обхід Босфору) так само й інші великі проекти — та ж сама атомна станція Аккую — все було частиною гігантоманських проєктів, які запустив Ердоган якраз на сторіччя турецької республіки. Всі ці проєкти мали посилити фігуру Ердогана, дати йому можливість перемогти на виборах. Станом на зараз вони виглядають вже не настільки привабливими, і буде важко продати їх населенню з огляду просто на те, що величезна кількість людей просто втратила житло, в тому числі, через неякісні рішення, що ухвалювалися адміністрацією Ердогана у будівельній сфері. Іншими словами, російська допомога, російські вливання у Туреччину, які ми спостерігали за останні п’ять років, навряд чи зможуть зміцнити Ердогана.

До того ж всередині турецького уряду визріває рішення відмовитися від російських озброєнь — ось цих комплексів С-400.