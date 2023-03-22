Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным в ближайшие два дня

22 марта, 23:55
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Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/FW1F/Raissa Kasolowsky)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/FW1F/Raissa Kasolowsky)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие два дня.

В интервью NTV он подтвердил, что планирует провести переговоры с Путиным.

«В ближайшие два-три дня планирую провести еще один разговор с президентом Путиным», — сказал Эрдоган.

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Он также отметил, что активно обсуждал с российским диктатором реализацию «зерновой сделки» и возможность обработки российского зерна на турецких мельницах, а также отправки его африканским странам.

24 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили землетрясения в Турции и войну России против Украины.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Реджеп Тайип Эрдоган Переговоры с Россией Война России против Украины

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