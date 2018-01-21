Экс-глава Пентагона объяснил, как понимать Путина

Экс-министр обороны США, руководивший Пентагоном во время президентства Барака Обамы, Эштон Картер рассказал в интервью НВ, как, по его мнению, нужно понимать президента России Владимира Путина.

"Мне кажется, я научился его понимать. Путин зачастую говорит как раз то, что думает", - считает Картер.

В то же время он отметил, что у Путина нет неисчерпаемых ресурсов.

"Несмотря на будущие президентские выборы, Путин не способен откусить больший кусок, чем тот, который он может прожевать", - подчеркнул экс-глава Пентагона.

Напомним, 6 декабря 2017 года Путин заявил о своем участии в президентских выборах 2018 года.

А 14 декабря 2017 года на ежегодной пресс-конференции президент РФ сказал, что у его американского коллеги Дональда Трампа есть ограничения для улучшения отношений с Москвой.

Читайте интервью с экс-главой Пентагона Эштоном Картером в свежем номере журнала Новое Время - №2 от 19 января 2018 года