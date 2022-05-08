Джонсон в речи ко Дню победы над нацизмом упомянул Украину

8 мая, 16:34
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Борис Джонсон (Фото:ОПУ)

Борис Джонсон (Фото:ОПУ)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем поздравлении ко Дню победы в Европе упомянул войну России против Украины и пообещал поддерживать украинцев.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Видеообращение Джонсон опубликовал в Twitter.

«В День победы в Европе, когда мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за нашу свободу и будущее, мы думаем также о погибших или пострадавших в результате противоправного вторжения России в Украину. Наше уважение и благодарность тем, кто воевал в предыдущих конфликтах, усиливает нашу решительную настроенность поддерживать украинский народ в его борьбе. Мы не забудем вклад разных поколений ради мира и свободы в Европе», — сказал премьер Великобритании.

Видео дня
https://twitter.com/BorisJohnson/status/1523231691267092480
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Великобритания Борис Джонсон Украина

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