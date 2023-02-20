Джо Байден прибыл в Киев

20 февраля, 11:50
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Киев.

Президент США был замечен на Михайловской площади столицы. Под звук воздушной тревоги Байден вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским почтил память погибших защитников Украины.

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В понедельник, 20 февраля в Киеве перекрыли движение по многим улицам, включая центральные районы и районы, близкие к посольству США. Также в столице был замечен большой кортеж.

20 февраля начинается двухдневный визит президента США Джо Байдена в Европу: была анонсирована его поездка в Польшу, посвященная годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=BjHekGvuUcg
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Джо Байден Война России против Украины визит Джо Байдена в Украину

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