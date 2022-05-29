«По просьбе Зеленского». Дуда проведет переговоры по Украине с президентом Египта

29 мая, 22:18
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Президент Польши Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Виячеслав Ратынский)

Президент Польши Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Виячеслав Ратынский)

Президент Польши Анджей Дуда обсудит несколько важных для Украины тем со своим египетским коллегой Абдельом Фаттахом Ас-Сиси.

Война России против Украины — главные события 29 мая

Об этом президент Польши сообщил в Twitter.

По словам Дуды, президент Украины Владимир Зеленский попросил его, чтобы во время своего визита в Каир он обсудил несколько важных для Украины тем в разговоре с президентом Египта.

Видео дня
https://twitter.com/prezydentpl/status/1530960327180967941
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Польша Египет Украина Владимир Зеленский Анджей Дуда Абдель Фаттах ас-Сиси

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