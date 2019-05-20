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Дуда пригласил Зеленского в Польшу — МИД

Вчера, 22:15
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Дуда пригласил Зеленского в Польшу — МИД - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Владимир Зеленский

Глава МИД Польши Яцек Чапутович во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским передал ему приглашение от главы польского государства Анджея Дуды посетить страну.

Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство.

«Министр Чапутович заверил президента Зеленского в поддержке Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и передал поздравления от президента Анджея Дуды и приглашение посетить Польшу», — сказано в сообщении польского МИД.

Во время встречи речь шла о перспективах развития двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, а также исторического диалога.

Кроме того, обсуждались перспективы программ в рамках Восточного партнерства и Проекта трех морей.

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.

Теги:   Владимир Зеленский Анджей Дуда Польша

Спецтема   Зеленский — новый президент

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