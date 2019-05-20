Дуда пригласил Зеленского в Польшу — МИД
Глава МИД Польши Яцек Чапутович во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским передал ему приглашение от главы польского государства Анджея Дуды посетить страну.
Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство.
«Министр Чапутович заверил президента Зеленского в поддержке Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и передал поздравления от президента Анджея Дуды и приглашение посетить Польшу», — сказано в сообщении польского МИД.
Во время встречи речь шла о перспективах развития двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, а также исторического диалога.
Кроме того, обсуждались перспективы программ в рамках Восточного партнерства и Проекта трех морей.
Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.