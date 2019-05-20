Зеленский рассказал о двух своих самых ярких эмоциях в первый день президентства 20 мая, 15:01 2422 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Владимира Зеленского Зеленский пришел на Банковую после встречи с дипломатами Пресс-служба Владимира Зеленского

На встрече с иностранными дипломатами новоизбранный президент Владимир Зеленский поделился двумя своими самыми выразительными эмоциями в первый день в должности.

Первой эмоцией Зеленский назвал благодарность."Я благодарю вас, во-первых, за то, что смогли приехать в Киев в такой короткий срок. Мы это очень ценим. Я благодарю всех международных партнеров за помощь Украине в проведении честных демократических выборов. Я благодарю за помощь, которую все эти годы вы предоставляете нам: в преодолении коррупции, в жизненно важных реформах, в поддержании экономики, и самое главное - в борьбе с военной агрессией Российской Федерации на востоке Украины и в Крыму", - сказал он.Второй эмоцией Зеленский назвал надежду на мир и дальнейшее сотрудничество."Надежда, что количество наших международных партнеров будет расти и в любой точке планеты знать: с Украиной можно иметь дело - это хороший партнер", - подчеркнул глава государства.Он отметил, что будет делать все, чтобы "в европейской семье и в большой мировой семье Украина была не надоедливым дальним родственником, который всех разочаровывает, а стала надежной сестрой, которой все гордятся!". "И чтобы Слава Украине! звучало не только у нас, но и во всем мире!" - резюмировал он.Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Он также заявил о роспуске Рады.