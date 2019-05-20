Зеленский рассказал о двух своих самых ярких эмоциях в первый день президентства

На встрече с
иностранными дипломатами новоизбранный президент Владимир Зеленский поделился двумя
своими самыми выразительными эмоциями в первый день в должности.
Первой эмоцией
Зеленский назвал благодарность."Я благодарю вас,
во-первых, за то, что смогли приехать в Киев в такой короткий срок. Мы это
очень ценим. Я благодарю всех международных партнеров за помощь Украине в
проведении честных демократических выборов. Я благодарю за помощь, которую все
эти годы вы предоставляете нам: в преодолении коррупции, в жизненно важных
реформах, в поддержании экономики, и самое главное - в борьбе с военной
агрессией Российской Федерации на востоке Украины и в Крыму", - сказал он.
Второй эмоцией
Зеленский назвал надежду на мир и дальнейшее сотрудничество."Надежда, что
количество наших международных партнеров будет расти и в любой точке планеты
знать: с Украиной можно иметь дело - это хороший партнер", - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что
будет делать все, чтобы "в европейской семье и в большой мировой семье Украина
была не надоедливым дальним родственником, который всех разочаровывает, а стала
надежной сестрой, которой все гордятся!". "И чтобы Слава Украине! звучало не только у
нас, но и во всем мире!" - резюмировал он.Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Он также заявил о роспуске Рады.