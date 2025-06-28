Иран пригрозил США «реальными возможностями» и требует «сменить тон»

Исламская Республика Иран призвала президента США Дональда Трампа отказаться от пренебрежительного тона в отношении верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в сети X (Twitter).

Глава иранской дипломатии подчеркнул, что тональность американской стороны имеет значение в переговорах с Тегераном. Если США действительно заинтересованы в заключении сделки, администрация президента должна «пересмотреть риторику» в адрес руководства Ирана.

«Если иллюзии приведут к фатальным ошибкам, Иран без колебаний продемонстрирует свои реальные возможности. Это безусловно положит конец любым представлениям о слабости Исламской Республики», — подчеркнул Арагчи.

Заявление прозвучало на фоне обострения напряженности между Вашингтоном и Тегераном, в частности в контексте ядерной программы Ирана и угроз американским чиновникам.