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Трамп не хочет, чтобы ЦРУ следило за Ким Чен Ыном

Сегодня, 09:18
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Трамп не хочет, чтобы ЦРУ следило за Ким Чен Ыном - фото

REUTERS/Leah Millis

Трамп заявил, что не позволил бы ЦРУ следить за Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволил бы Центральному разведывательному управлению использовать своих информаторов против лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает телеканал CNN.

При этом Трамп не смог подтвердить или опровергнуть информацию, что сводный брат Ким Чен Ына сотрудничал с ЦРУ до 2017 года, пока его не убили в аэропорту Куала-Лумпура.

«Это не произошло бы под моим покровительством», — отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация. что убитый брат главы КНДР Ким Чен Нам работал информатором ЦРУ.

Ким Чен Нам был убит в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура. Ему распылили в лицо отравляющее вещество. Во время расследования были задержаны две девушки. Они настаивали на своей невиновности, утверждая, что стали жертвой обмана и провокации северокорейских агентов.

По их словам, они думали, что участвуют в съемках телепрограммы-розыгрыша и не подозревали, что жидкость, которую они распылили в лицо мужчины, ядовитая.

Были освобождены досрочно в марте и мае 2019 года.

Теги:   ЦРУ Ким Чен Ын Дональд Трамп

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