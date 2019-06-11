Брат Ким Чен Ына работал на ЦРУ — The Wall Street Journal Сегодня, 04:44 Цей матеріал також доступний українською Daily Bugle\Twitter Ким Чен Нам Daily Bugle\Twitter

Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что убитый брат главы КНДР Ким Чен Ына по имени Ким Чен Нам работал информатором ЦРУ.

Источник издания сообщил, что в 2017 году Ким Чен Нам должен был встретиться в Малайзии с агентом ЦРУ.

Встреча прошла в разведывательном управлении на острове Лангкави.

Источник издания допустил, что Ким Чен Нам мог сотрудничать также с разведками других стран.

Напомним, Ким Чен Нам был убит в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура. Ему распылили в лицо отравляющее вещество. Во время расследования были задержаны две девушки. Они настаивали на своей невиновности, утверждая, что стали жертвой обмана и провокации северокорейских агентов.

По их словам, они думали, что участвуют в съемках телепрограммы-розыгрыша и не подозревали, что жидкость, которую они распылили в лицо мужчины, ядовитая.

Были освобождены досрочно в марте и мае 2019 года.