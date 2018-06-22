Девять стран ЕС создают кибернетические "войска"

Силы быстрого реагирования должны будут отвечать на серьезные кибератаки в ЕС

Девять стран-членов Евросоюза пришли к соглашению о создании кибернетических сил быстрого реагирования. Об этом сообщил Раймундас Кароблис, министр обороны Литвы – страны, которая была инициатором такого объединения.

Кроме Литвы, к договоренности решили примкнуть Эстония, Хорватия, Нидерланды, Румыния, Франция, Испания, Польша, Финляндия. Последние четыре страны подпишут соглашение до конца года, остальные – уже в понедельник, 25 июня, сообщает литовский портал Delfi.

"Цель - создать кибернетические команды быстрого реагирования, ротация которых будет производиться каждое полугодие", - пояснил Раймундас Кароблис.

Еще четыре страны - Бельгия, Греция, Словения и Германия - присоединятся к проекту на правах наблюдателей.

По словам литовского министра обороны, команды кибернетических сил быстрого реагирования могли бы приходить на помощь государствам-членам Евросоюза в случае серьезных кибернетических инцидентов.

Будет рассмотрена возможность использовать для этого проекта средства бюджета ЕС на приобретение технического и программного оборудования. График ротации кибернетических сил намечается утвердить в следующем году.

По данным литовских разведывательных ведомств, большая часть враждебной деятельности в кибернетическом пространстве связана с Россией и направлена в основном против органов государственной власти и управления Литвы, а также ее энергетического сектора.

Создание киберсил - один из первых проектов в рамках подписанного в прошлом году соглашения о более тесном сотрудничестве ЕС в сфере обороны.