В Варшаве прокуратура отказалась расследовать инцидент с флагом ОУН-УПА на концерте Макса Коржа

В Варшаве прокуратура не стала открывать уголовное производство по инциденту, произошедшему во время концерта белорусского исполнителя Макса Коржа в августе 2025 года. Тогда на Национальном стадионе был продемонстрирован флаг ОУН-УПА.

Такую информацию прокуратура предоставила в ответ на запрос депутата Сейма от партии Право и справедливость Дариуша Матецкого.

Польский политик назвал этот отказ «невероятным скандалом» и добавил, что обратился с официальным запросом к министру юстиции и генеральному прокурору.

Он заявил, что прокуратура «не указала фамилию чиновника, который принял решение» — в документах указано только «старший референт».

9 августа в Варшаве на Национальном стадионе состоялся концерт белорусского рэпера Макса Коржа. Мероприятие посетили от 60 до 70 тысяч человек.

Польская полиция практически сразу начала расследование из-за «массовых беспорядков». Правоохранители оштрафовали 50 человек на почти 11,5 тыс. злотых и направила в суд 38 ходатайств о взыскании штрафов.

Затем польский премьер Дональд Туск заявил, что страна начала процедуру по депортации 63 человек, среди которых 57 украинцев и шесть белорусов. По словам Туска, во время концерта произошли «совершенно ненужные события, которые требовали быстрой реакции».

Как сообщило BBC Украина, больше всего поляков возмутило то, что на концерте видели флаги ОУН и УПА — организаций, которые Польша считает причастными к убийствам поляков во время Волынской трагедии 1943 года.

После беспорядков на концерте Макса Коржа Польша депортировала 13 иностранцев, которых признали «угрозой для безопасности и общественного порядка».