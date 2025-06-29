Трамп назвал Нетаньяху «героем войны», вступившись за него на фоне коррупционного дела

Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

Трамп назвал израильского премьера героем войны и похвалил его за большой успех в деле устранения опасной ядерной угрозы со стороны Ирана.

По его мнению, уголовное преследование Нетаньяху вредит его переговорам с Ираном и палестинской группировкой ХАМАС о возвращении израильских заложников.

«Как такое возможно, что премьер-министр Израиля вынужден целый день сидеть в зале суда из-за НИЧЕГО (сигары, игрушки и т. д.)? Это политическая охота на ведьм, очень похожая на ту охоту, которую я был вынужден пережить сам», — считает президент.

Он также напомнил, что США тратят «миллиарды долларов ежегодно» на поддержку Израиля, добавив, что преследование Нетаньяху «очень портит победу» над Ираном и «мы не будем с этим мириться».

«Отпустите Биби, у него есть важная работа!» — написал Трамп.

В Израиле продолжается судебный процесс над Нетаньяху по делу о коррупции — взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Дело рассматривается с 2019 года.