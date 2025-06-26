«Мы с Биби прошли через ад». Трамп пообещал «спасти» Нетаньяху от суда по коррупции и мошенничеству

Президент США Дональд Трамп назвал судебное дело в Израиле о коррупции и мошенничестве, в котором фигурирует премьера Израиля Беньямина Нетаньяху «охотой на ведьм», которую нужно остановить.

В соцсети Truth Social Трамп пишет, что был шокирован, когда узнал, что Израиль, который «только что пережил один из величайших моментов в своей истории и который возглавляет Биби Нетаньяху, продолжает свою бессмысленную охоту на ведьм против своего премьер-министра времен Великой войны».

«Мы с Биби только что вместе прошли через ад, борясь с очень жестким и блестящим давним врагом Израиля, Ираном, и Биби не мог бы быть лучше, проницательнее или сильнее в своей любви к невероятной Святой Земле», — пишет президент США.

По словам Трампа, США и израильская армия буквально боролись за выживание Израиля, и «в истории Израиля нет никого, кто бы боролся упорнее или компетентнее, чем Биби Нетаньяху».

Американский президент также резко осудил дело о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, в котором фигурирует Нетаньяху.

«Такая охота на ведьм для человека, который так много отдал, для меня немыслима. Он заслуживает гораздо лучшего, как и государство Израиль. Суд над Биби Нетаньяху должен быть немедленно отменен, или же помилование должно быть предоставлено Великому Герою, который так много сделал для Государства», — пишет он.

Трамп также написал, что «именно Соединенные Штаты Америки спасли Израиль, а теперь именно Соединенные Штаты Америки спасут Биби Нетаньяху».

В Израиле продолжается судебный процесс над Нетаньяху по делу о коррупции — взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Дело рассматривается с 2019 года.