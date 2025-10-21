Чехия станет первой страной, которая подарит Украине спутник наблюдения за Землей

Чешское правительство объявило о планах создать и бесплатно передать Украине спутник наблюдения за Землей, который сможет собирать данные независимо от погодных условий или времени суток.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Чехии, опубликованном во вторник, 21 октября.

Как отмечается, проект стал результатом Меморандума о взаимопонимании между Министерством транспорта Чехии и Государственным космическим агентством Украины, подписанного еще в 2024 году. Подготовку к его реализации ускорила поездка представителей чешской космической отрасли в Украину, которая состоялась в мае этого года.

Министр транспорта Чехии Мартин Купка представил инициативу во время Чешской недели космоса. По его словам, спутник будет оснащен современной технологией, сочетающей радиолокационное сканирование (SAR), оптическое и радиационное обнаружение, а также мониторинг радиочастотного спектра в нескольких диапазонах. Это позволит вести наблюдение за поверхностью Земли даже ночью или при неблагоприятных метеоусловиях.

«Мы считаем, что эта миссия поможет Украине укрепить свои возможности и одновременно поддержит наше сотрудничество в области космических технологий», — сказал Купка.

Он отметил, что до сих пор Украина была вынуждена полагаться на снимки, полученные с иностранных спутников.

В создании и сборке аппарата будут участвовать чешские компании с опытом в космических технологиях. Впоследствии этот спутник планируют дополнить другими, создав полноценную систему наблюдения.

Разработку проекта должны начать уже в ближайшие месяцы, а запуск спутника планируют осуществить в течение года.