Разработанный в Днепре украинский спутник Сич 2−30 сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

Об этом на собственном сайте написал эксперт по астрономии Сергей Антонюк.

По его информации, в каталоге Сelestrak (онлайн-сервис, предоставляющий данные о спутниках — ред.) для украинского спутника указан статус D (decayed). Датой его схода с орбиты указано 8 октября 2025 года.

По данным Антонюка, по киевскому времени спутник сгорел в атмосфере примерно между 01:00 и 05:00 9 октября.

В августе 2022 года глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай сообщил Суспільному, что спутник регулярно выходит на связь, но функционирует в ограниченном режиме и не может передавать снимки.

Ранее сообщалось, что Украина, начиная с 2011 года, 11 лет не запускала в космос собственную технику.

13 января 2022 года спутник Сич 2−30 вывела на расчетную орбиту ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. После этого с ним установили связь и убедились, что бортовая аппаратура работает.

Как заявляли тогда в Офисе президента, цифровые изображения, которые спутник передавал на Землю, могут использоваться в сельском и лесном хозяйстве, картографии, для контроля водных ресурсов, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также в сфере безопасности и обороны «при обнаружении противоправных действий».

27 января в пресс-службе КБ Южное (Днепр) заявляли, что спутник самостоятельно перезагрузился и восстановил работу в энергосберегающем режиме после того, как с ним не удалось установить устойчивую связь.