Разработанный в Днепре украинский спутник Сич 2−30 сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
13 января 2022 года спутник Сич 2−30 вывела на расчетную орбиту ракета-носитель Falcon 9 (Фото: SpaceX / Youtube)
В ночь с 8 на 9 октября украинский спутник, разработанный конструкторами в Днепре, модель Січ 2−30, который запустили в начале 2022 года, сошел с орбиты — и потом сгорел в атмосфере.
Об этом на собственном сайте написал эксперт по астрономии Сергей Антонюк.
По его информации, в каталоге Сelestrak (онлайн-сервис, предоставляющий данные о спутниках — ред.) для украинского спутника указан статус D (decayed). Датой его схода с орбиты указано 8 октября 2025 года.
По данным Антонюка, по киевскому времени спутник сгорел в атмосфере примерно между 01:00 и 05:00 9 октября.
В августе 2022 года глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай сообщил Суспільному, что спутник регулярно выходит на связь, но функционирует в ограниченном режиме и не может передавать снимки.
Ранее сообщалось, что Украина, начиная с 2011 года, 11 лет не запускала в космос собственную технику.
13 января 2022 года спутник Сич 2−30 вывела на расчетную орбиту ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. После этого с ним установили связь и убедились, что бортовая аппаратура работает.
Как заявляли тогда в Офисе президента, цифровые изображения, которые спутник передавал на Землю, могут использоваться в сельском и лесном хозяйстве, картографии, для контроля водных ресурсов, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также в сфере безопасности и обороны «при обнаружении противоправных действий».
27 января в пресс-службе КБ Южное (Днепр) заявляли, что спутник самостоятельно перезагрузился и восстановил работу в энергосберегающем режиме после того, как с ним не удалось установить устойчивую связь.