В Еврокомиссии прокомментировали информацию о возможном визите Зеленского в Брюссель на этой неделе 6 февраля, 15:18 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Европейская комиссия не может подтвердить или опровергнуть возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель на встречу с лидерами стран ЕС 10−11 февраля.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер.

После появления информации о потенциальной поездке главы Украинского государства на саммит ЕС в Брюсселе, представитель Европейской комиссии, отвечая на вопросы журналиста, не стал подтверждать или опровергать соответствующую информацию.

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«Мы должны подтвердить или опровергнуть визит президента Зеленского в Брюссель на Европейском совете в четверг? Ответ — нет. У меня нет никаких комментариев, никакой информации по этому поводу. Как вы можете себе представить, это не то, что мы будем комментировать здесь, в пресс-центре», — заявил представитель Еврокомиссии.

Ранее издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, заявило, что президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе может отправиться в Брюссель на встречу с лидерами ЕС и Европарламента, но поездка может быть отменена из соображений безопасности.

С начала полномасштабного вторжения РФ Зеленский совершил только один заграничный визит. Он посетил США, где пообщался с президентом Джо Байденом и выступил перед Конгрессом.

