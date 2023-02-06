Зеленский на этой неделе может отправиться в Брюссель — Financial Times 6 февраля, 14:00 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе может отправиться в Брюссель на встречу с лидерами ЕС и Европарламента, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, все еще есть шанс, что поездка будет отменена из соображений безопасности.

Зеленский заявлял, что хотел бы посетить Брюссель, однако существуют большие риски для такой поездки.

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Глава государства покидал Украину только один раз с начала войны. В декабре прошлого года он отправился в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом и выступить перед Конгрессом.

В пятницу, 3 февраля, в Киеве состоялся важный саммит Украина — ЕС, в котором Украина впервые приняла участие в статусе кандидата на вступление в Евросоюз.