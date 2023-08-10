Резников показал бронемашины, которые Украина получила от Канады 10 августа, 09:33 Канада планирует передать Украине 200 БТР Senator (Фото:Скриншот видео Алексей Резников/Twitter)

Министр обороны Алексей Резников показал новые БТР Senator, которые Украина получила от Канады.

В своем Twitter он поблагодарил страну за помощь Киеву в борьбе с оккупационными войсками РФ.

«Эти бронемашины помогут защитить наших военных во время боевых задач и спасут тысячи жизней. Ведь это люди побеждают в войне», — написал министр.

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Он поблагодарил свою канадскую коллегу Аниту Ананд.

Резников добавил, что Канада и Украина имеют одинаковые взгляды на поле боя.

В январе министр обороны Канады Анита Ананд объявила о передаче 200 БТР Senator для Украины. Она сделала это заявление во время своего визита в Киев.

Инфографика: NV