Резников показал бронемашины, которые Украина получила от Канады
Канада планирует передать Украине 200 БТР Senator (Фото:Скриншот видео Алексей Резников/Twitter)
Министр обороны Алексей Резников показал новые БТР Senator, которые Украина получила от Канады.
В своем Twitter он поблагодарил страну за помощь Киеву в борьбе с оккупационными войсками РФ.
«Эти бронемашины помогут защитить наших военных во время боевых задач и спасут тысячи жизней. Ведь это люди побеждают в войне», — написал министр.
Он поблагодарил свою канадскую коллегу Аниту Ананд.
Резников добавил, что Канада и Украина имеют одинаковые взгляды на поле боя.
В январе министр обороны Канады Анита Ананд объявила о передаче 200 БТР Senator для Украины. Она сделала это заявление во время своего визита в Киев.