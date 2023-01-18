Министр обороны Канады в Киеве объявила о передаче Украине 200 БТР Senator 18 января, 16:12 Канадский БТР Senator (Фото:roshel.ca)

Министр обороны Канады Анита Ананд в среду, 18 января, прибыла в Киев с визитом и объявила о передаче 200 БТР Senator для Украины. Об этом сообщает пресс-служба канадского правительства.

Ананд встретилась с украинским коллегой Алексеем Резниковым и подтвердила, что Канада продолжит поддерживать Украину и передавать ей «оборонительные возможности, необходимые для борьбы и для победы». Она осудила российские атаки на украинские населенные пункты и критическую инфраструктуру. Министры также обсудили предстоящую встречу в формате Рамштайн, которая пройдет 20 января.



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Она уточнила, что новый пакет военной помощи Украине, в который входят 200 БТР Senator, — «ответ на конкретный запрос украинской стороны на эти машины». Помощь на сумму более 90 млн долларов выделяется в рамках дополнительных 500 млн долларов военной помощи, о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил в ноябре 2022 года.

В пресс-службе правительства Канады отметили, что БТР Senator компании Roshel обеспечивают безопасную перевозку военнослужащих и оборудования, а также медицинскую эвакуацию, легко маневрируют, «предлагают самые современные в своем классе технологии» и на них можно установить оружие.

С начала полномасштабного вторжения России Канада передала Украине военную помощь на сумму более 1 млрд долларов, в том числе ЗРК NASAMS, 39 боевых БМП, противотанковое оружие, гаубицы M777, боеприпасы и не только. Также канадские военнослужащие обучают украинских военных в Великобритании и Польше в рамках миссии UNIFIER, которая действует с 2015 года.