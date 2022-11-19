Великобритания выделит на гуманитарную помощь для Украины 16 млн фунтов 19 ноября, 18:39 Риши Сунак и Владимир Зеленский (Фото:UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER via Reuters)

Премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев в субботу, 19 ноября, заявил о намерениях предоставить 16 млн фунтов стерлингов на гуманитарную помощь для Украины.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.



«Мы также предоставим гуманитарную помощь на общую сумму более 16 миллионов фунтов», — сказал Сунак.



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Пресс-служба британского правительства отмечает, что 12 миллионов фунтов будут выделены на меры реагирования Всемирной продовольственной программы, еще 4 миллиона фунтов стерлингов предназначены для Международной организации по миграции.

«Эти средства помогут обеспечить генераторы, убежища, ремонт водопроводов и мобильные медицинские клиники», — пояснили в правительстве.

Великобритания также направляет для украинских военных десятки тысяч зимних наборов, предназначенные для экстремально холодной зимы.

В субботу, 19 ноября, Риши Сунак прибыл в Киев со своим первым визитом в должности премьер-министра Великобритании.

