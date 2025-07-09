Девять лет назад, в июне 2016-го, 51,9% британцев проголосовали на референдуме за выход Великобритании из ЕС. Окончательно страна покинула Евросоюз почти пять лет назад, 31 января 2020 года. Однако сейчас за более тесные отношения с Европой выступают 66% граждан и только 14% против этого.