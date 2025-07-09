Почти пять лет без ЕС. Как Brexit повлиял на Великобританию — инфографика NV
Последние часы в Евросоюзе: сторонники Брекзита стоят на флаге ЕС перед выходом Великобритании из Евросоюза (Фото: PA Images via Reuters)
Девять лет назад, в июне 2016-го, 51,9% британцев проголосовали на референдуме за выход Великобритании из ЕС. Окончательно страна покинула Евросоюз почти пять лет назад, 31 января 2020 года. Однако сейчас за более тесные отношения с Европой выступают 66% граждан и только 14% против этого.
Об этом расскаывается в материале журнала NV № 4 за июнь 2025 года (приобрести этот номер журнала можно здесь). Публикация называется Она передумала.Через девять лет после референдума за выход из ЕС Великобритания начала сближение с Европой, и вот почему.
Статья рассказывает о том, что уход от Европы не порадовал британцев: