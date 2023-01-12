Великобритания должна отправить Украине до 50 танков Challenger, чтобы реально изменить ситуацию — экс-глава британского генштаба 12 января, 14:45 Танк Challenger (Фото:Defence Imagery/www.flickr.com)

«12 (танков — ред) кажутся слишком символичными, и я бы предложил отправить 25, 30 или даже целых 50 — это будет иметь большое значение», — сказал Даннатт Sky News.

По его словам, Россия, вероятно, готовит «какое-то наступление» в конце зимы или начале весны, поэтому Украина все больше нуждается в дополнительной поддержке со стороны Запада.

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Правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует отправить танки Украине для защиты от российской агрессии.

Премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса «работать с партнерами» в ближайшие недели, чтобы двигаться «дальше и быстрее в нашей поддержке Украины, включая предоставление танков».