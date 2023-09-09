Необъявленный визит. Борис Джонсон приехал в Киев для участия в форуме YES 9 сентября, 00:55 Зеленский и Джонсон (Фото:t.me/V_Zelenskiy_official)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев с необъявленным визитом для участия в форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), который состоялся в пятницу, 8 сентября.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.



«С первых часов полномасштабной войны Борис Джонсон искренне поддерживает Украину и помогает защищаться от российской агрессии. И сейчас продолжает добавлять Украине международной поддержки», — отметил Зеленский.

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Также Борис Джонсон посетил Киевский областной центр реабилитационной медицины. Он побывал в помещениях, где сейчас продолжаются ремонтные работы, чтобы центр мог принять больше раненых украинских бойцов, сообщил Киевский областной совет.

«Спасибо, что защищаете Мир! Спасибо за ваше мужество!», — пожимая каждому руку, эти слова Борис Джонсон говорил украинским воинам, которые сейчас находятся на лечении или реабилитации в Киевском областном центре реабилитационной медицины, рассказала заместитель председателя Киевского областного совета Татьяна Семенова.

Фото: kor.gov.ua

«Также Борис Джонсон осмотрел больницу, побывал в помещениях, где сейчас полным ходом идут ремонтные работы, чтобы центр мог принять еще больше раненых наших бойцов. Пообщался и поблагодарил медиков Центра», — говорится в сообщении.