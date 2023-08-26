«Один очевидный вывод». Джонсон отреагировал на возможную смерть Пригожина и заявил, что нет смысла договариваться с Путиным 26 августа, 17:43 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что вероятное убийство главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина не могло произойти без указания российского диктатора Владимира Путина. Это показывает, что договариваться с диктатором не имеет смысла.

В своей колонке для Daily Mail он подчеркнул, что в этой истории есть один «очевидный вывод».

«К счастью, есть один очевидный вывод из люциферовского падения Евгения Пригожина. Посмотрите на этот падающий самолет все те, кто говорят мне, что мы можем найти решение путем переговоров или что мы должны как-то поощрить украинцев обменять землю на мир», — заявил он.

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Экс-премьер Великобритании отмечает: что бы ни случилось с самолетом, на котором был Пригожин, его вероятная смерть не могла произойти без приказа Путина.

«Путин показал себя гангстером, а его абсурдная телевизионная „дань памяти“ погибшим вагнеровцам взята просто со страниц Крестного отца… Этими убийствами Путин на наших глазах превращается в азиатского деспота, который убивает своего бывшего фаворита, чтобы показать, кто здесь главный, упиваясь своей безжалостностью», — пишет Джонсон.

Он объясняет, что именно такое открытое желание российского президента бросить вызов США способствует его популярности в скептически настроенных к Западу государствах.

«Если Путин победит в Украине, это станет катастрофой для демократии во всем мире. Если бы Путин победил, это было бы оправданием всех тех, кто говорит, что на Запад нельзя полагаться, что он не будет с вами и не доведет дело до конца», — предостерегает британский политик.

Джонсон добавил, что союзникам Украины не стоит зацикливаться на судьбе Путина, а продолжать поддержку государства, которое он решил захватить.

Крушение самолета Пригожина — что известно

В Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Авария произошла ровно через два месяца после провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Инфографика: NV

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.



24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».



В Пентагоне также считают вероятным, что Пригожин мертв, но не готовы сейчас это подтвердить.