Несмотря на недовольство России. Болгария продолжит ремонт украинской военной техники 15 июля, 16:58 Драгомир Заков (Фото:www.gov.bg)

Министр обороны Болгарии Драгомир Заков заявил, что Болгария продолжит ремонт украинской военной техники.

Об этом сообщает АР.

Ранее официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова заявила, что страны-члены НАТО и ЕС поставляют в Украину вооружение и военную технику и планируют их ремонт на заводах в Восточной Европе.

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По ее словам, в ответ на это Россия приостанавливает действие двух болгарских и одной чешской компаний разрешения на ремонт и техническое обслуживание вертолетов российской разработки.

Болгария ранее соглашалась ремонтировать украинскую военную технику на своих военных заводах, хотя и отказывалась напрямую отправлять оружие.

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