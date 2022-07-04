Несмотря на ультиматум агрессора. Болгария выслала 70 российских дипломатов

4 июля, 10:20
Болгария выслала 70 российских дипломатов (Фото:REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Болгария выслала 70 российских дипломатов (Фото:REUTERS/Spasiyana Sergieva)

В воскресенье, 3 июля, Болгария выслала 70 российских дипломатов.

Об этом сообщает АР.

По словам одного из дипломатов страны-агрессора, два российских самолета с десятками сотрудников российских дипломатических служб и их семьями вылетели из Болгарии.

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Российский дипломат Филип Воскресенский заявил журналистам в аэропорту Софии, что он был в числе 70 дипломатических сотрудников, объявленных на прошлой неделе персонами нон грата и получивших приказ покинуть страну до конца воскресенья, 3 июля.

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На прошлой неделе замминистра иностранных дел Болгарии Ирена Димитрова вызвала в МИД российского посла и сообщила ей, что страна сокращает количество сотрудников российских дипломатических представительств «до пределов, не превышающих количество болгарских представительств в РФ».

Также в МИД Болгарии ожидают, что Россия временно закроет свое генконсульство в городе Русе, а Болгария — свое в Екатеринбурге.

Власти Болгарии заявляли, что эти дипломаты занимались «необычной деятельностью».

В свою очередь посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Софией в случае, если она не отменит решения о высылке 70 работников российских дипломатических представительств.

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Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, отвечая на ультиматум страны-агрессора России касательно высылки дипломатов, заявил, что с Болгарией нельзя говорить посредством ультиматумов.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Болгария Дипломатия

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