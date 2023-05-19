Нардепу от Слуги народа Саладухе сообщили о подозрении в недостоверном декларировании

19 мая, 16:21
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Ольга Саладуха (Фото:Ольга Саладуха / Facebook)

Ольга Саладуха (Фото:Ольга Саладуха / Facebook)

В пятницу, 19 мая, НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату во внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год.

По данным источников УП в антикоррупционных органах, речь идет об Ольге Саладухе из Слуги народа.

Как сообщает САП и НАБУ, в декларацию за 2020 год депутат внесла сведения о приобретенном ею земельном участке в пригороде Киева, однако умышленно скрыла информацию о расположенном на нем недостроенном двухэтажном жилом здании, рыночной стоимостью почти 1,8 млн гривен.

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После выявления НАПК в этой декларации нарушений, народный депутат осенью 2021 года подал исправленную декларацию за 2020 год, однако сведения об указанном объекте незавершенного строительства снова не указал.

«Учитывая дату подачи исправленной декларации, действия народного избранника квалифицированы как внесение в декларацию заведомо недостоверных сведений, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц», — говорится в сообщении.

Подозрение касается декларации, поданной в 2021 году. Срок привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 366−2 — два года. Вероятно, наказать депутата уже не смогут из-за сроков давности.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Ольга Саладуха Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Декларирование партия Слуга народа

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