Производитель Switchblade готовится передать Украине новейшие разведывательные беспилотники 15 мая, 07:39 Беспилотники Jump 20 (Фото:Скриншот видео AeroVironment/YouTube)

Американская компания AeroVironment начала производить для Украины новейшие тактические беспилотники Jump 20.

Об этом сообщает Голос Америки.

По словам генерального директора компании Вахида Наваби, беспилотники, ставшие самой передовой технологией компании, отправят ВСУ, как только будет готово правительство.

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Также по заказу США AeroVironment передала Украине уже более тысячи Switchblade и других дронов типа Puma.

Jump 20 — американский тактический разведывательный беспилотник с вертикальными взлетом и посадкой. Он оборудован отсеком для полезной нагрузки, имеет защищенную аппаратуру передачи данных.

Максимальный взлетный вес БПЛА — 97,5 кг, вес полезной нагрузки 13,6 кг, длина — 2,9 м и размах крыла — 5,7 м. Заявленная продолжительность полета дрона составляет более 14 часов, радиус действия при условии управления с наземной станции — до 185 км.

Беспилотники Jump 20 вошли в американский пакет военной помощи, о котором США объявили 24 февраля.