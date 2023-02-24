Боеприпасы для HIMARS и беспилотники. США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 миллиарда 24 февраля, 12:20 Флаги США и Украины (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 миллиарда в годовщину полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля.

Как сообщает Пентагон, его предоставляют в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI) — оборудование передадут не со складов Минобороны США, а закажут у производителей.

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«Через год [после неспровоцированного и неоправданного полномасштабного вторжения России] обязательства Соединенных Штатов вместе с около 50 странами, объединившимися для предоставления срочной помощи Украине, только усилились», — подчеркнули там.



Новый американский пакет помощи включает:

дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;

дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;

беспилотники CyberLux K, Switchblade 600, Altius-600, Jump 20;

средства для противодействия беспилотникам и радиоэлектронной борьбы;

средства для разминирования;

оборудование для обеспечения защищенной связи;

финансирование обучения, технического обслуживания и содержания.

20 февраля во время неанонсированного визита в Киев президент США Джо Байден объявил о пакете помощи Украине на $460 миллионов. В частности, он включает снаряды для РСЗО HIMARS, четыре БМП Bradley, ПТРК Javelin.

