Боеприпасы для HIMARS и беспилотники. США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 миллиарда

24 февраля, 12:20
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Флаги США и Украины (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Флаги США и Украины (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 миллиарда в годовщину полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля.

Как сообщает Пентагон, его предоставляют в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI) — оборудование передадут не со складов Минобороны США, а закажут у производителей.

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«Через год [после неспровоцированного и неоправданного полномасштабного вторжения России] обязательства Соединенных Штатов вместе с около 50 странами, объединившимися для предоставления срочной помощи Украине, только усилились», — подчеркнули там.

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Новый американский пакет помощи включает:

  • дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;
  • дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
  • боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;
  • беспилотники CyberLux K, Switchblade 600, Altius-600, Jump 20;
  • средства для противодействия беспилотникам и радиоэлектронной борьбы;
  • средства для разминирования;
  • оборудование для обеспечения защищенной связи;
  • финансирование обучения, технического обслуживания и содержания.
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20 февраля во время неанонсированного визита в Киев президент США Джо Байден объявил о пакете помощи Украине на $460 миллионов. В частности, он включает снаряды для РСЗО HIMARS, четыре БМП Bradley, ПТРК Javelin.

https://www.youtube.com/watch?v=qGYhUBnRgkA
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Военная помощь Пентагон Война России против Украины

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