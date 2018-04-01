Берлин: Россия утратила доверие Запада

Хейко Маас: Если Москва будет готова к диалогу, то Запад открыт для этого

Страны Запада утратили доверие к России из-за ее действий, заявил глава МИД Германии Хейко Маас в интервью Bild am Sonntag.

"Из-за поведения России к ней в последние годы, несомненно, было утрачено много доверия", - сказал он.

По мнению Мааса, Россия необходима странам Запада как партнер, например, для разрешения региональных конфликтов и для решения проблемы разоружения. Он отметил, что Москва является "важным элементом поддержания международного порядка".

Глава МИД Германии подчеркнул, что если Москва будет готова к диалогу, то Запад открыт для этого.

Ранее министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис высказался за двойной подход в отношениях с Россией. Он отметил, что Москву нужно осуждать за недопустимые действия и в то же время вести с ней диалог.