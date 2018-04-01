Осуждение и диалог. Глава МИД Испании высказался за двойной подход в отношениях с Россией

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис высказался за двойной подход в отношениях с Россией.

В интервью газете El Mundo он отметил, что Москву нужно осуждать за недопустимые действия и в то же время вести с ней диалог.

"Россия является стратегическим партнером и предметом стратегической озабоченности. Некоторые ее действия не могут считаться дружественными. Некоторые из них недопустимы, например, вторжение в Украину и аннексия Крыма. Однако нужно быть реалистами и понимать, что Россия необходима для решения определенных глобальных кризисов, таких как Сирия. Необходимо иметь двойной подход, реагировать и осуждать неприемлемые действия и вместе с тем вести диалог для решения проблем, которые волнуют всех нас", - сказал Дастис.

Ранее посол Испании в Украине Херардо Бугайо Оттоне назвал "идиотами" соотечественников, которые ездили воевать в пророссийские террористические группировки "Л/ДНР" на востоке Украины, и подчеркнул, что все они подвергаются аресту по возвращении в Испанию.