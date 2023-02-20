Байден покинул Киев 20 февраля, 14:19 Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент США Джо Байден покинул Киев, тем самым завершив свой исторический визит в Украину.

Об этом сообщает CNN.

По словам журналистов, которые находятся с президентом США, Байден покинул столицу Украины, завершив историческую поездку.

Он прибыл в Киев около 08:00 и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем прогулялся по центру столицы и пообещал, что США будут продолжать поддерживать Украину.

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Далее у Байдена запланирован визит в Польшу.

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден начал свой визит в Европу с неожиданной и символичной поездки в Киев. Его ожидали в Польше, однако Байден появился в столице Украины — это его первый визит в Украину после вторжения РФ.

Это первый визит президента США в Украину после 2008 года, когда Киев посетил Джордж Буш — младший. Барак Обама за два президентских срока не был в Украине ни разу, как и его преемник Дональд Трамп. В августе 1991 года в Киев приезжал также Джордж Буш — старший, а в июне 2000-го — президент Билл Клинтон.