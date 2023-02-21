Байден — россиянам: США и ЕС не стремятся уничтожить РФ

21 февраля, 19:46
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Джо Байден в Польше, 21 февраля (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Джо Байден в Польше, 21 февраля (Фото:REUTERS/David W Cerny)

У стран Запада нет никаких планов нападать на российский народ и уничтожать его государство, заявил президент США Джо Байден.

Выступая в Варшаве 21 февраля, он подчеркнул, что ЕС и США не собираются реализовывать таких планов.

«Сегодня я снова обращаюсь к россиянам. США и Европейские государства не стремятся уничтожить Россию, а Запад не собирается нападать на российский народ. Миллионы россиян хотели бы жить в мире, они не наши враги. Это трагедия, и этот выбор сделал Путин (российский диктатор Владимир Путин — ред.)», — подчеркнул Байден.

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Он напомнил, что глава Кремля может завершить эту войну против Украины одним словом при помощи вывода своих войск.

«Если РФ прекратит агрессию — прекратится война. Если Украина перестанет защищаться — это будет концом Украины. Именно поэтому мы помогаем Украине защитить себя», — добавил Байден.

https://www.youtube.com/watch?v=dWNH4Asjfs4
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Российская агрессия Джо Байден Война России против Украины

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