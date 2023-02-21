«Ушел со сгоревшими танками». Байден в Польше высмеял ошибки Путина 21 февраля, 19:03 Джо Байден в Варшаве 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Российский диктатор Владимир Путин ошибся, начав полномасштабную войну против Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве во вторник, 21 февраля.

Байден отметил, что когда Путин приказал начать полномасштабное вторжение в Украину, он думал, что мировое сообщество отступит, и ошибся: «Украинцы слишком храбры, Америка, Европа, коалиция наций от Атлантики до Тихого океана — мы были слишком едины. Демократия была слишком сильна».



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Глава Белого дома подчеркнул, что вместо легкой победы, на которую рассчитывал глава кремлевского режима, он «ушел со сгоревшими танками и хаосом среди российских сил».

«Он надеялся на финляндизацию НАТО, а получил „натоизацию“ Финляндии. И Швеции. Он рассчитывал, что НАТО расколется и разделится. Вместо этого Альянс стала более сплоченным и более объединенным, чем когда-либо прежде», — сказал американский президент.

Байден также отметил храбрость украинской нации и президента Украины Владимира Зеленского, назвав ее «выкованной в огне». Он заявил, что поддержка Украины странами НАТО останется непоколебимой, а России никогда не удастся победить Украину.

«Год назад мир готовился к падению Киева. Что ж, я только что вернулся из Киева и могу сообщить, что Киев стоит. Гордый, высокий и, самое главное, свободный», — сказал Байден в Варшаве.

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