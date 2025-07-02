Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов объяснил в интервью Radio NV , в чем причина конфликта между Азербайджаном и РФ , чем закончится противостояние президента Ильхама Алиева и российского диктатора Владимира Путина и почему это может обернуться в пользу Украины.

— В российском Екатеринбурге сначала задержали более 50 выходцев из Азербайджана, якобы по нераскрытому уголовному делу, а в Баку не промолчали, сразу ответили. Публично азербайджанские власти выступали с критикой России, были отменены все культурные мероприятия, запланированные к проведению российскими государственными и частными учреждениями. Впоследствии в Баку задержали двух агентов российской ФСБ, которые работали под прикрытием в пропагандистском агентстве Sputnik Азербайджан. Также Азербайджан открыл уголовное дело по событиям в Екатеринбурге. Скажите, пожалуйста, что это за загадочные задержания в Екатеринбурге, почему они произошли и что происходит сейчас между Россией и Азербайджаном?

— Беспрецедентное обострение, сейчас значительно большее напряжение [между РФ и Азербайджаном], чем после сбития самолета Азербайджанских авиалиний над Грозным. Сейчас страсти, где задето достоинство, чувства азербайджанцев и властной верхушки, самого президента Азербайджана. Такого еще не было.

Относительно того, что произошло в Екатеринбурге, есть несколько версий.