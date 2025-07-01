«Это только конец начала». Как азербайджанцы почувствовали вкус независимой политики и почему «чмырить» их в России точно не удастся — Климкин

1 июля, 10:51
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на государственном приеме в Баку, 19 августа 2024 года (Фото: Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS)

Насколько серьезен конфликт между Россией и Азербайджаном, в эфире Radio NV рассказал дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин.

Павел Климкин

Дипломат

Азербайджанцы, в частности [президент Ильхам] Алиев лично, чувствуют, во-первых, свою роль. Алиев стал полулегендарным человеком после решения вопроса Карабаха в Азербайджане. То, что он скажет, является почти абсолютно истинным.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Ильхам Алиев Азербайджан Радио NV Азия Средняя Азия Кремль Россия

