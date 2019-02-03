Австрия объявила о готовности признать Гуайдо Сегодня, 17:24 5 Цей матеріал також доступний українською EPA Курц сообщил о готовности признать Гуайдо EPA

Австрия готова признать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, если Николас Мадуро проигнорирует призыв Евросоюза о выборах в Венесуэле.

Если Мадуро не ответит на призыв Европейского Союза провести свободные и честные президентские выборы, то Австрия признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы, сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц в своем Twitter.

I just had a very good phone call with President @jguaido. He has our full support to restore democracy in #Venezuela. Venezuelans have suffered too long from the mismanagement and disregard of the rule of law by the #Maduro regime. 3 февраля 2019 г.

"Я только что разговаривал по телефону с президентом Гуайдо. Он имеет нашу полную поддержку в восстановлении демократии в Венесуэле. Венесуэльцы слишком долго страдали от бесхозяйственности и пренебрежения к верховенству права от режима Мадуро", - написал Курц.