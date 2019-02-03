Австрия объявила о готовности признать Гуайдо
Австрия готова признать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, если Николас Мадуро проигнорирует призыв Евросоюза о выборах в Венесуэле.
Если Мадуро не ответит на призыв Европейского Союза провести свободные и честные президентские выборы, то Австрия признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы, сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц в своем Twitter.
"Я только что разговаривал по телефону с президентом Гуайдо. Он имеет нашу полную поддержку в восстановлении демократии в Венесуэле. Венесуэльцы слишком долго страдали от бесхозяйственности и пренебрежения к верховенству права от режима Мадуро", - написал Курц.